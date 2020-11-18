В одній з київських лікарень склалася катастрофічна ситуація через епідемію



Як передає Politeka.net, кадри з медзакладу опублікував журналіст Максим Назаров у своєму Telegram-каналі.



"Сьогодні госпіталізували знайомого в третю київську лікарню ім. Запорожці. Поспілкувався з ним, ох**в. На скрині ситуація по палаті. На відео задихається дідусь, якого тільки привезли і залишили в коридорі", - зазначив Назаров.

На опублікованому фото видно, що чоловік лежить на лікарняній каталці в коридорі.

Також журналіст прикріпив скріншот листування зі знайомим, який, судячи з усього, передав слова працівника лікарні.

"Нехай вдома лікується. Куди ми його покладемо? У нас трупи в коридорі", - написав чоловік.

Зазначимо, що станом на 18 листопада за весь час епідемії в Україні зареєстровано вже 570 153 інфікованих. 259 079 з них одужали, 10 112-померли.

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