В одній з київських лікарень склалася катастрофічна ситуація через епідемію
Як передає Politeka.net, кадри з медзакладу опублікував журналіст Максим Назаров у своєму Telegram-каналі.
"Сьогодні госпіталізували знайомого в третю київську лікарню ім. Запорожці. Поспілкувався з ним, ох**в. На скрині ситуація по палаті. На відео задихається дідусь, якого тільки привезли і залишили в коридорі", - зазначив Назаров.
На опублікованому фото видно, що чоловік лежить на лікарняній каталці в коридорі.
Також журналіст прикріпив скріншот листування зі знайомим, який, судячи з усього, передав слова працівника лікарні.
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"Нехай вдома лікується. Куди ми його покладемо? У нас трупи в коридорі", - написав чоловік.
Зазначимо, що станом на 18 листопада за весь час епідемії в Україні зареєстровано вже 570 153 інфікованих. 259 079 з них одужали, 10 112-померли.
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