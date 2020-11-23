В одній з лікарень Чернівців техніка не справляється з великим навантаженням, а кисню не вистачає
Зокрема, в одному з найвіддаленіших гірських районів Чернівців у лікарні пацієнтами хворими коронавірусом заповнені навіть дитячі відділення.
Про це розповів врач-анестезіолог Андрій Аносов, який працює в обласній лікарні в Чернівцях, пише "Настоящее время".
За його словами в лікарні багато пацієнтів з важкою формою COVID-19, які потребують кисневої підтримки. Однак через велике навантаження, в лікарні часто відключається електрика.
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"За цей час хворі синіють, починають вмирати, тому що вони були на концентраторах. Люди в тебе чіпляються, вимагають дати кисень, дати світло. Це вночі. Можна зійти з розуму", - розповів доктор.
Нагадаємо, що всього з початку спалаху на Буковині новим типом коронавірусу заразилися 31 369 осіб. Серед них 606 пацієнтів померли від ускладнень захворювання, тоді як 13 733 - одужали.
Зазначимо, що п'ять смертей серед пацієнтів з підтвердженим COVID - 19 в області зафіксували в неділю. Крім того, повідомляється про ще три летальні випадки, де хворі мали підозру на коронавірус.
Станом на 22 листопада у буковинських лікарнях перебуває 881 особа. У 623 пацієнтів підтвердили коронавірус. Стан сотні хворих медики оцінюють як важкий.
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