Через карантин квитки до Києва розкуповувалися буквально за хвилину, тому нам довелося летіти через Мінськ

Відомий шоумен, актор, радіо- і телеведучий, а також ведучий телеканалу "ДОМ" Андрій Джеджула в інтерв'ю "POLITEKALIFE" розповів про те, як у нього проходять корпоративи в період карантину (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За словами шоумена, зараз клієнти, у яких він проводить корпоративи в якості ведучого, пішли на карантин. Тим не менш, Джеджула впевнений, що у нього будуть корпоративи, але вже приватні, тобто, з виїздом в різні місця.

"У мене є ряд компаній, у яких збираються, в середньому, 350 осіб, у нас немає хороших ресторанів і клубів, куди б сісти. Найімовірніше, це будуть приватники, вони є і зараз, що гріха таїти. Я прямо зараз відправив розмір маски, які мені подобаються, щоб своїй команді зробити зручні абсолютно", - говорить український шоумен.

Він підкреслив, що видасть всій своїй команді медичні маски, які вони не будуть знімати, щоб не було ніяких зауважень. За словами шоумена, так вони захистять себе від зараження, а також убезпечать від розмов на їхню адресу.

Також Джеджула розповів, чи був у нього коронавірус, і як він повинен був проводити корпоратив перед закриттям кордонів.

"Бог його знає ... Існують легкі форми, безсиптомники ... у мене був виступ в Монте Карло прямо за кілька днів до закриття кордонів. Ми прилетіли в Монако, У мене реквізиту-2 валізи, там люди завжди готуються. Ми прилетіли, а принц Монако закриває Монако, ресторани закриті", - розповів теле - і радіоведучий.

Тому їм довелося проводити корпоратив в закритому форматі, перебуваючи вдома у клієнтів. А в той момент, коли вони повинні були повернутися назад в Україну, то їм сказали, що квитків на Київ немає, тому вони полетіли через Мінськ.

"Ми летіли Ніцца-Париж, Париж-Мінськ, з пересадкою з речами, тому що це ж Мінськ, це ж бацька", - згадав шоумен.

Нагадаємо, що ведучий і актор Андрій Джеджула згадав, як його авто засипали сміттям, покаравши за парковку не в тому місці.

Як повідомляла Politeka, відомий шоумен і ведучий Андрій Джеджула зняв одяг і здався в голому вигляді.

Також Politeka писала, що шоумен Андрій Джеджула розповів, в якому він був віці, коли у нього стався перший поцілунок.