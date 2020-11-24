Через карантин квитки до Києва розкуповувалися буквально за хвилину, тому нам довелося летіти через Мінськ
Відомий шоумен, актор, радіо- і телеведучий, а також ведучий телеканалу "ДОМ" Андрій Джеджула в інтерв'ю "POLITEKALIFE" розповів про те, як у нього проходять корпоративи в період карантину (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
За словами шоумена, зараз клієнти, у яких він проводить корпоративи в якості ведучого, пішли на карантин. Тим не менш, Джеджула впевнений, що у нього будуть корпоративи, але вже приватні, тобто, з виїздом в різні місця.
"У мене є ряд компаній, у яких збираються, в середньому, 350 осіб, у нас немає хороших ресторанів і клубів, куди б сісти. Найімовірніше, це будуть приватники, вони є і зараз, що гріха таїти. Я прямо зараз відправив розмір маски, які мені подобаються, щоб своїй команді зробити зручні абсолютно", - говорить український шоумен.
Молода дружина Павлика відверто розповіла, як їй живеться з 54-річним співаком: "забороняє…"
Гаряча "наречена" Харламова пограла язичком, розбурхавши найстійкіших: "Шикарний рот"
Долар задав гривні шкоди, НБУ разюче змінив курс валют: чого чекати українцям
Посивілий Тарзан повернувся до Корольової і ошелешив зовнішністю після скандалу зі зрадами: "Якось стрьомно..."
Він підкреслив, що видасть всій своїй команді медичні маски, які вони не будуть знімати, щоб не було ніяких зауважень. За словами шоумена, так вони захистять себе від зараження, а також убезпечать від розмов на їхню адресу.
Також Джеджула розповів, чи був у нього коронавірус, і як він повинен був проводити корпоратив перед закриттям кордонів.
"Бог його знає ... Існують легкі форми, безсиптомники ... у мене був виступ в Монте Карло прямо за кілька днів до закриття кордонів. Ми прилетіли в Монако, У мене реквізиту-2 валізи, там люди завжди готуються. Ми прилетіли, а принц Монако закриває Монако, ресторани закриті", - розповів теле - і радіоведучий.
Тому їм довелося проводити корпоратив в закритому форматі, перебуваючи вдома у клієнтів. А в той момент, коли вони повинні були повернутися назад в Україну, то їм сказали, що квитків на Київ немає, тому вони полетіли через Мінськ.
"Ми летіли Ніцца-Париж, Париж-Мінськ, з пересадкою з речами, тому що це ж Мінськ, це ж бацька", - згадав шоумен.
Нагадаємо, що ведучий і актор Андрій Джеджула згадав, як його авто засипали сміттям, покаравши за парковку не в тому місці.
Як повідомляла Politeka, відомий шоумен і ведучий Андрій Джеджула зняв одяг і здався в голому вигляді.
Також Politeka писала, що шоумен Андрій Джеджула розповів, в якому він був віці, коли у нього стався перший поцілунок.