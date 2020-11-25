Лікар розповів про "реальну статистику" коронавірусу в Україні

У МОЗ стверджують, що 80% українців переносять коронавірус безсимптомно. Але це може невідповідати дійсності та реаліям через проблеми в роботі системи епіднагляду.

Такою думку поділився лікар-імунолог Федір Лапій в інтерв'ю Апострофу.

Лікар повідомляє, що в статистику потрапляють не всі випадки коронавірусу, тому сказати який відсоток українців легко переносить захворювання, важко.

"Ми можемо довго спекулювати і дискутувати про те, що 80% хворіє легко, але лікарні вже забиті. І зараз в Україні треба мати блат, щоб свого родича, друга, колегу госпіталізувати в лікарню, де є кисень", — підкреслив Федір Лапій.

Він додав, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, тільки 20% хворих коронавірусом переносять хворобу легко і безсимптомно.

Що стосується України, то висновки, за його словами, робити рано, оскільки система епідеміологічного нагляду має проблеми.

"Лабораторна служба теж має певний поріг, певний пік, за межами якого вони не зможуть робити лабораторні дослідження. Ми можемо до 30 тисяч навіть і не дійти через нездатність лабораторної служби",-говорить Федір Лапій.

Нагадаємо, епідеміолог благає про допомогу через вірус, в лікарнях не вистачає медиків.

Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.

Також Politeka писала, що у жінки забрали кисень для іншого пацієнта і вона не вижила.