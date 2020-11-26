Ліси Карпат та їх унікальне біорізноманіття зникають із загрозливою швидкістю
В Україні весь регіон зараз знаходиться в реальній і безпосередній небезпеці через вирубку лісів, а також зміни клімату.
Про це заявила виконавчий директор програми ООН з навколишнього середовища (UNEP) Інгер Андерсен, повідомляється на сайті UNEP.
"Не обманюйтеся... Праліси Карпат і їх унікальне біорізноманіття зникають із загрозливою швидкістю, деревина незаконно вирубується і перевозиться через кордони гірських держав і за їх межі", – зазначила Андерсен.
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Експерт підкреслила, що така діяльність має безліч наслідків. І як приклад нагадала про руйнівні повені, які за останні роки пережила Україна. Адже від заповідних лісів не залишається навіть пнів.
Вона закликала сторони зміцнювати верховенство права для забезпечення захисту навколишнього середовища, а також збільшити транскордонне співробітництво і активізувати боротьбу зі змінами клімату. Адже повториться біда минулих років - це загрожує українцям новими повенями.
"Села і дороги затоплені. Мости зруйновані. Люди загинули. Незаконні рубки, що відбуваються під прикриттям труднощів, яких зазнала Україна, знищили великі шматки лісу, які вбирають надлишки води і забезпечують захист від повені", – зазначила представниця ООН.
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