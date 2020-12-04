Письменниця Лариса Ніцой розкритикувала російськомовних бійців ЗСУ
Як передає Politeka.net, невдоволення вона висловила на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, бійці, які несли варту на блокпостах поблизу фронту, зверталися до неї російською, крім однієї позиції ЗСУ.
"Ну уявіть, що ми їдемо вночі і заблукали. Під'їжджаємо до блокпосту, а там: - Здрастуйте. Куди їдемо? - це кажуть мені, яка в штрафних списках, і якій в'їзд в московію заборонений. Як мені реагувати на це "Здраствуйте" на блокпостах?", - дивується Ніцой.
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Варто зазначити, що це не перший раз, коли письменниця виступає з критикою російської мови в Україні. За її словами, "російська мова була завезена в Україну танками, голодоморами, розстрілами. Російська мова нав'язана Україні кров'ю. Дуже красивою фразою прикривають терор і геноцид".
А от українців, які не бажають говорити українською, вона вважає "неробами", які замість того, щоб вивчити мову своєї країни, продовжують розповідати про історичну справедливість.
Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.
Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовного гурту.
Також Politeka писала, що Ніцой потрясла визнанням, спливла правда.