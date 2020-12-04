Письменниця Лариса Ніцой розкритикувала російськомовних бійців ЗСУ

Як передає Politeka.net, невдоволення вона висловила на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, бійці, які несли варту на блокпостах поблизу фронту, зверталися до неї російською, крім однієї позиції ЗСУ.

"Ну уявіть, що ми їдемо вночі і заблукали. Під'їжджаємо до блокпосту, а там: - Здрастуйте. Куди їдемо? - це кажуть мені, яка в штрафних списках, і якій в'їзд в московію заборонений. Як мені реагувати на це "Здраствуйте" на блокпостах?", - дивується Ніцой.

Не обійшлося і без образ українських військовослужбовців.
"Якого біса на українських блокпостах роблять московити? Чому я чую це" Здраствуйте "замість українського доброго милого" Добрий день","Добрий вечір"". Ну ось що це за хрінь така?",- обурилася письменниця.

Популярні новини зараз

Розповніла "наречена" Харламова роздражнила апетит, показавши головні "ласощі" в декольте: "Очманілий корсет!"

Від хворої на рак Анастасії Заворотнюк їде дочка, сумне зізнання: "Я не змогла..."

Обірвалося життя зірки "Голосу", на останніх кадрах він встиг повідомити головне: "Випадково ввів собі..."

"Лікар від Бога, таких зараз мало": трагічно обірвалося життя одного з кращих медиків Дніпропетровщини
Показати ще

Варто зазначити, що це не перший раз, коли письменниця виступає з критикою російської мови в Україні. За її словами, "російська мова була завезена в Україну танками, голодоморами, розстрілами. Російська мова нав'язана Україні кров'ю. Дуже красивою фразою прикривають терор і геноцид".

Лариса Ніцой

А от українців, які не бажають говорити українською, вона вважає "неробами", які замість того, щоб вивчити мову своєї країни, продовжують розповідати про історичну справедливість.

Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовного гурту.

Також Politeka писала, що Ніцой потрясла визнанням, спливла правда.