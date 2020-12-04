Письменниця Лариса Ніцой розкритикувала російськомовних бійців ЗСУ

Як передає Politeka.net, невдоволення вона висловила на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, бійці, які несли варту на блокпостах поблизу фронту, зверталися до неї російською, крім однієї позиції ЗСУ.

"Ну уявіть, що ми їдемо вночі і заблукали. Під'їжджаємо до блокпосту, а там: - Здрастуйте. Куди їдемо? - це кажуть мені, яка в штрафних списках, і якій в'їзд в московію заборонений. Як мені реагувати на це "Здраствуйте" на блокпостах?", - дивується Ніцой.