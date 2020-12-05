Знаменитий російський телеведучий Микола Дроздов вирішив відмовитися від щеплення вакциною Супутник V проти китайського вірусу

Своє рішення він пояснив у коментарі виданню "Собеседник".

Виявилося, що у 83-річної зірки програми "У світі тварин" запідозрили небезпечний вірус. У Дроздова піднялася температура, з'явилися слабкість, нежить і кашель. Лікарі після попереднього огляду наполягали на госпіталізації, але Микола Миколайович їхати в лікарню категорично відмовився.

Результати тесту показали негативний результат.

Сам телеведучий вважає, що міг просто десь застудитися, проте не виключає того, що в будь-який момент може підхопити китайський вірус. Тому він приймає противірусні препарати і радіє, що його не відвезли в "Комунарку" (міська клінічна лікарня № 40 в селищі Комунарка, де лікують хворих з COVID-19, – прим. ред), яка розташована недалеко від будинку телеведучого. Побачивши, що там діється, зірка екрану вирішив не ризикувати зайвий раз.

Зараз він мінімізував всі контакти, оскільки розуміє, що знаходиться в зоні ризику. Якщо ж треба кудись вийти, Дроздов обов'язково бере маску.

Що стосується вакцинації, то робити щеплення від ковіда Дроздов не готовий поки, підкресливши, що недавно вакцинувався від грипу.

"Почекаю, поки чітко не скажуть, що вакцина діє. Чесно кажучи, не хотів би бути добровольцем і перевіряти на собі її результативність. Коли у тебе хороший імунітет – одна справа. На молоді можна і поекспериментувати: багато з них коронавірус безсимптомно переносять. Але для мого віку, коли тобі сильно за 65 років, експерименти ні до чого. Я не хочу на собі перевіряти нічого", – заявив телеведучий.

Микола Дроздов – радянський і російський вчений-зоолог, телеведучий, доктор біологічних наук, професор МДУ, громадський діяч. З 1975 року є ведучим телепередачі "У світі тварин", на якій виросли цілі покоління.

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