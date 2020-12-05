Українців чекає тотальний локдаун, але деякі зможуть працювати навіть в умовах обмежень

Як повідомляє Politeka.net, у Кабміні планують ввести жорсткий карантин у січні, а точну дату збираються оголосити 9 грудня під час планового засідання. Про це журналістам розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, його слова передає "Радіо Свобода".

Як і минулого разу, уряд збирається повністю заборонити роботу, шкіл, садочків, ТРЦ і спортивних залів, закладам громадського харчування заборонять приймати гостей, але дозволять доставляти їжу. Поки не закриватимуть аптеки, АЗС, продуктові магазини, готелі, продовжить роботу і громадський транспорт.

За словами представника МОЗ, зимовий локдаун буде значно м'якше, ніж весняний, адже відкритими залишаться гірськолижні курорти-українці зможуть вибратися з міст і відпочити на свіжому повітрі. Працюватимуть і храми за умови дотримання соціальної дистанції та інших заходів санітарно-епідемічної безпеки.

Віктор Ляшко зазначив, що це поки тільки зразкові обмеження, Але наступного тижня Кабмін підготує остаточний список карантинних обмежень. У МОЗ прогнозують, що за три тижні карантину кількість хворих за добу може скоротитися до 6-8 тисяч на день.

Варто додати, що станом на 5 грудня в Україні зафіксували 13 825 нових хворих за добу, 1,5 тисячі осіб госпіталізували, а 226 українців померли. Серед тих, що заразилися виявилися 713 дітей і 629 медиків.

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