Цього року Новий рік і Різдво рекомендують відзначати в колі сім'ї

Наближається сезон новорічних свят, які дарують кожному з нас віру в диво і очікування дива. Зазвичай святкування проходять шумно і весело, але в цьому році пандемія коронавірусу внесла корективи.

Лікар-епідеміолог Катерина Сояк розповіла для ТСН, як потрібно поводитися на свята і зменшити ризик інфікуватися.

За її словами, повинні бути продумані якісь епідеміологічні заходи, заходи інфекційного контролю, щоб люди менше спілкувалися якраз в закритих приміщеннях.

"Як ми пам'ятаємо, вірус передається в основному крапельним шляхом, тому спілкування на вулиці, на свіжому повітрі не несе таких великих ризиків для зараження, а ось якраз спілкування в закритих приміщеннях, зокрема в магазинах, тут певні ризики існують, тим більше, що швидше за все буде багато людей. Тому чудова ініціатива, що прибирають фудкорти-це скоротить контакти, скоротить перебування на одному місці великої кількості людей в тих же наметах або під навісами", - пояснила Сояк.

На думку епідеміолога, велике занепокоєння викликають походи один до одного в гості, що більш ризиковано в плані інфікування коронавірусом, ніж похід на ялинку.

"Якраз таке перебування один в одного в гостях-воно більш ризиковане, ніж просто похід на ялинку. Тому, мені здається, що ходіння один до одного в гості визиваеть найбільший ризик інфікування", — підсумувала вона.

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