Директор спеціалізованої школи №210 в Києві Дмитро Ламза в програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, чи допомагала держава перейти з російської мови навчання на українську.

«Стосовно підтримки. Не скажу, що її не було. Вона була. Вона була більш віртуальна – запитували, що треба, як треба. А коли кажеш як саме – ніхто цього не давав», - каже директор.

Він додав, що в нього не було коштів, аби наймати спеціалістів, тому він запросив кафедру української мови навчати вчителів української.

«Ми розробили повну декаду цих уроків, ми пройшлись по всім темам… Але неможливо навіть за місяць пройти так все швидко. Але ми це зробили», - заявив Ламза.

Директор школи зазначає, що навіть до переходу всі заходи у навчальному закладі були українською.

«Ми намагалися показувати наше рідне і давати наше рідне. Навіть тим, які максимально говорять російською», - розповідає він.

Проте, за його словами, школі не вдалося стовідсотково перейти на українську.

«Тому що є вчителі, яким це важко давалося. І ми зараз робимо уроки максимально українські. Якщо дитина щось не розуміє – одразу вчитель перелаштовується і перекладає», - пояснив Ламза.

Він наголосив, що дітям, які народилися в регіоні, де спілкувалися виключно російською, дуже важко перейти на українську.

«Я вважаю, що я як адміністратор, мій колектив, моя команда зробили ту роботу, яку мала б зробити держава разом з нами. Не просто сказати: «Ми перейшли, роби, що хочеш», а допомогти», - підсумував директор.

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