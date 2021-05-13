Українці святкують два свята поспіль: 8 травня - День пам’яті і примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом.

Свою думку щодо цих свят висловив сучасний український мислитель, громадський діяч, філософ, футуролог, юрист Олексій Толкачов у програмі «Що далі?» на каналі «Знай24».

«Я б запропонував практично нічого з цим не робити, оскільки в розмаїтті настроїв визначається багатство і краса суспільства», - каже Толкачов. Він вважає, що єдина думка щодо всього – тоталітаризм. Всезагальний марш можна було бачити колись у гітлерівській Німеччині, а зараз – у Москві. Футуролог пояснює, що в обох зазначених випадках одна людина і одна партія визначають напрям руху суспільства.

Натомість в Україні ситуація інша. «Українці живуть вільно і можуть собі дозволити значно більше, ніж в Європі», - підкреслює експерт. Він зазначає, що так вважають зокрема і самі європейці, коли приїжджають в Україну і бачать все на власні очі.

Толкачов звертає увагу на те, що українці завжди могли зладнати, навіть попри різні позиції щодо певних питань. Тим не менш, щойно в державні проблеми втручався хтось ззовні, миру наставав кінець.

За результатами нещодавніх опитувань 45% українців визнають і адекватно ставляться і до 8 травня, і до 9 травня. «Те, що є дві дати, це, знову ж таки, на мій погляд, чудово! І тут ми набагато ближче до здорового глузду і цивілізованого світу, ніж залишилася Росія», - підсумовує футуролог.

Нагадуємо, Толкачов пояснив, чому не можна підчищати історію.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Толкачов назвав причини, які заважають розвитку України.