В. о. міністра економіки 2020 року, керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта у програмі «Суб'єктивно з Янікою Мерило» розповів про головну проблему в Україні.

«Ми розуміємо, що базова проблема – у відсутності виразної системи правил, за якою всі живуть, і яка б хоч якось відповідала тому, що в сучасному світі потрібно для того, щоб бути нормальною країною. Я б сказав, елементарно зрозумілих правил життя, які в основному відповідають написаним законам. Так живе, по суті, цивілізований світ. У тебе є правила – ти їх дотримуєшся... Просто є ось якісь правила, за якими ми живемо, все інше – це техніка того, як цього домогтися», - говорить експерт.

За його словами, елементами цього є і судова реформа, і реформа правоохоронних органів, і в першу чергу поведінка політичної влади.

«Для того, щоб змусити суспільство, яке живе досить-таки беззаконно знизу до верху, жити за законом – ти сам повинен жити за законом. Ти говориш: «Закони ось такі, правила такі, всі за ними живуть». І хто порушує – караєш. Свій порушує – караєш. Коли свій порушує – ти не караєш, всім зрозуміло, що всі порушують далі. Тому що це вже не правила, а беззаконня почалося. І в цьому наша проблема. І вона, на жаль, глибоко вкоренилася в менталітеті», - сказав Кухта.

Раніше Politeka повідомляла, що Ялі пояснив, що зараз відбувається між США і РФ.

Також Politeka повідомляла, що Романенко вважає, що Зеленський зумів показати, що саме він головний в Україні.