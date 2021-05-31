Чи отримає щось від продажу «Української правди» Мирослава Гонгадзе - вдова її засновника? Це питання у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розглядає аналітик, політтехнолог, іміджмейкер, колишній заступник керівника пресслужби президента України Олександр Кочетков.

«Мирослава Гонгадзе від продажу газети нічого не отримає - отримають її діти. Олена Притула оголосила про це. За її словами, діти Гонгадзе отримають по 250 тисяч, щось дістанеться фонду Георгія Гонгадзе. Це офіційно заявлені суми. Але, як це зазвичай у нас буває, 90 відсотків грошей - в тіні, вони йдуть з одного офшору в інший. Звичайно, ніякого відношення до бюджету це мати не може», - говорить аналітик.

Він зазначає, що, якщо Томаша Фіалу в Україні запишуть в олігархи - а це слово в усьому світі має однозначно негативну конотацію - то це може вдарити по ньому на Заході. У власне українських олігархів капітал апріорі непрозорий, і їх мало хвилює, як їх назвуть у світі. Але Фіала - інша справа.

«Український великий бізнес непрозорий в принципі. Ну, припустимо, постраждають їхні активи на Заході. Так вони теж не цілком легальні - і не дуже-то постраждають», - вважає Олександр Кочетков.

Раніше, як повідомляє Politeka, він стверджував, що після того, як влада знищить Україну, Росія просто скупить її залишки.

Також Кочетков висловив думку, що в Україні багато порядних і компетентних людей, але вони не можуть прийти до влади, оскільки не отримують від суспільства підтримки.