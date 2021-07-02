Голова Асамблеї Національностей України та об'єднаного конгресу азербайджанців, екс-співголова республіканського культурного центру тюркомовних народів Ровшан Тагієв розповів, як пройшов круглий стіл у Донецьку. У програмі Сергія Дойка «Особистість» він сказав, що місцеві громади звинуватили центральну українську владу у здачі Донбасу сепаратистам.

Гість програми зазначає, що до круглого столу його повідомили про небезпечність та неконтрольованість ситуації в Донецьку, але захід все ж провели.

Він повідомляє, що з усієї Донецької області вдалося зібрати до круглого столу представників з 9 міст: це були люди різних конфесій, національностей, а також лідери металургів і шахтарів. Тагієв розповідає, що вони враховували їхню думку і говорили зокрема про те, що не можна дозволити сепаратистам перетягнути до себе представників різних національностей. «Ми почули певні сигнали, які говорили про те, що йде недостатня робота з Центру щодо запобігання подій, які, на жаль, трапилися», - повідомляє експерт.

За його словами, одна жінка під час круглого столу висловила обурення щодо дій Києва: він їх здає. «Я намагався пояснити, що конфлікт потрібно вирішувати в мирному руслі. Ця жінка мені в жорсткій формі сказала: “Ви розмовляєте, як київська влада! Навіщо ви сюди приїхали?!”» - розповідає Тагієв. Як повідомляє експерт, всі, хто брав участь у круглому столі, висловили свої міркування у резолютивній частині і відіслали її до СБУ, МВС, РНБО, прокуратури та прем’єр-міністру, вимагаючи від усього Донбасу нормалізувати суспільно-політичну ситуацію.

Тагієв зазначає, що вони повернулися 30 квітня, але, оскільки 1 і 2 травні державні вихідні, то до резолюції, очевидно, взялися аж 3-4 травня, а через десять днів на нього скоїли замах. «Я був поранений, переніс три операції. Однозначно моя громадська діяльність була причиною того, що в мене стріляли», - переконаний експерт. Він також висловлює своє здивування через те, що винних досі не знайшли.

Нагадуємо, Тагієв заявив, що буде продовжувати займатися активною громадською діяльністю.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Тагієв розповів, як громадські лідери боролися з сепаратизмом на Донбасі.



