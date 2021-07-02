Голова Асамблеї Національностей України та об'єднаного конгресу азербайджанців, екс-співголова республіканського культурного центру тюркомовних народів Ровшан Тагієв розповів, як пройшов круглий стіл у Донецьку. У програмі Сергія Дойка «Особистість» він сказав, що місцеві громади звинуватили центральну українську владу у здачі Донбасу сепаратистам.
Гість програми зазначає, що до круглого столу його повідомили про небезпечність та неконтрольованість ситуації в Донецьку, але захід все ж провели.
Він повідомляє, що з усієї Донецької області вдалося зібрати до круглого столу представників з 9 міст: це були люди різних конфесій, національностей, а також лідери металургів і шахтарів. Тагієв розповідає, що вони враховували їхню думку і говорили зокрема про те, що не можна дозволити сепаратистам перетягнути до себе представників різних національностей. «Ми почули певні сигнали, які говорили про те, що йде недостатня робота з Центру щодо запобігання подій, які, на жаль, трапилися», - повідомляє експерт.
За його словами, одна жінка під час круглого столу висловила обурення щодо дій Києва: він їх здає. «Я намагався пояснити, що конфлікт потрібно вирішувати в мирному руслі. Ця жінка мені в жорсткій формі сказала: “Ви розмовляєте, як київська влада! Навіщо ви сюди приїхали?!”» - розповідає Тагієв. Як повідомляє експерт, всі, хто брав участь у круглому столі, висловили свої міркування у резолютивній частині і відіслали її до СБУ, МВС, РНБО, прокуратури та прем’єр-міністру, вимагаючи від усього Донбасу нормалізувати суспільно-політичну ситуацію.
Тагієв зазначає, що вони повернулися 30 квітня, але, оскільки 1 і 2 травні державні вихідні, то до резолюції, очевидно, взялися аж 3-4 травня, а через десять днів на нього скоїли замах. «Я був поранений, переніс три операції. Однозначно моя громадська діяльність була причиною того, що в мене стріляли», - переконаний експерт. Він також висловлює своє здивування через те, що винних досі не знайшли.
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Нагадуємо, Тагієв заявив, що буде продовжувати займатися активною громадською діяльністю.
Раніше Politeka повідомляла про те, що Тагієв розповів, як громадські лідери боролися з сепаратизмом на Донбасі.