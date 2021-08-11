В Україні кожен громадянин, який не зможе пояснити, звідки він отримав гроші на поточні витрати, заплатить прибутковий податок в розмірі 18%.

Про це повідомляє UBR з посиланням на Данила Гетманцева, главу комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Гетманцев підтвердив, що в країні планують ввести нову податкову систему. Вона передбачає введення «непрямого» методу контролю, який дозволить податківцям стежити за тим, скільки витрачають українці. Раніше представники органів контролю брали до уваги тільки ті дані, які їм надавав роботодавець певної людини, або він сам.

Відповідно до нової системи, якщо витрати платника податків будуть істотно відрізнятися від його офіційних заробітків, податківці отримають право запросити дані про походження додаткових коштів. Гетманцев розповів, що 18% доведеться заплатити українцю від тієї частини витрат, яку він не зможе підтвердити доходами.

За його словами, зараз проект знаходиться на стадії розробки. Документом займаються представники Міністерства фінансів. Як тільки ця робота завершиться, його в якості законопроекту передадуть до Верховної Ради.

Гетманцев назвав некоректним порівняння нової системи з «податком на витрати». За його словами, якщо громадянин зможе підтвердити законне отримання коштів, йому не загрожують додаткові витрати. Ще одна можливість уникнути покарання - податкова амністія. Її вирішили проводити цілий рік, а старт запланували на 1 вересня. Гетманцев вказав, що в якості підтвердження легальності коштів можна використовувати інформацію про доходи, отримані протягом усього життя.

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