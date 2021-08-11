Охоплення рутинною вакцинацією дітей за віком до кінця цього року сягне лише 70%.

Замість запланованих 95% дітей, до кінця року встигнуть вакцинувати за віком тільки 70%.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я.

У Центрі розповіли, що до початку липня встигли вакцинувати від туберкульозу 36,6% малюків. Від коклюшу, правця та дифтерії отримали захист 38,2% дітей, молодше одного року. Серед діток у віці 18 місяців цей показник становить 35%. Ще менше він у шестирічних дітей - 31,6%.

Щеплення від поліомієліту отримали 39,6% малюків, яким не виповнилося року. Діти у віці 18 місяців вакциновані від цієї хвороби на 37,9. Для шестирічних українців цей показник досяг 38%. Від краснухи, паротиту та кору лікарі встигли захистити 40,6% малюків, яким ще не виповнилося року.

Центрі громадського здоров'я звернулися до батьків з проханням відвести малюків на вакцинацію. Тих, хто сумнівається в ефективності цієї процедури просять ще раз порівняти сильні і слабкі сторони вакцинації.

У МОЗ повідомили, що в період епідемії коронавірусу в нашій країні різко знизилася кількість дітей, яких батьки приводять на вакцинацію. У Міністерстві стурбовані цим фактом. У 2019 році Україна опинилася серед п'яти країн, в яких найвищий відсоток поширення кору. Експерти також пов'язують це з тотальним небажанням громадян вакцинуватися. У Всесвітній організації охорони здоров'я підтвердили, що пандемія коронавируса згубно вплинула на стан з поширенням кору. За даними ВООЗ процес вакцинації через коронавірус зірвався в 26 країнах. Отримати захист не змогли 94 млн. людей.

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