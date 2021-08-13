Під Сумами знайшли дитину, яка босоніж йшла дорогою
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.
Хлопчика помітили патрульні. Він босоніж йшов по трасі досить далеко від найближчих населених пунктів
Правоохоронці вирішили з'ясувати, чому він знаходиться на вулиці в такому вигляді.
В ході розмови підліток зізнався, що сам родом з міста Шостка, яке знаходиться за 183 км від Сум, і йде Він додому, оскільки у нього немає грошей на проїзд.
"Зв'язавшись з матір'ю мандрівника було встановлено, що підліток проходив курс лікування в реабілітаційному центрі міста Суми", - розповіли в поліції.
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Поліцейські купили для юнака квиток на поїзд і відправили додому.
Раніше ми розповідали, що на Київщині діти вирушили на пошуки мами, яка втекла від співмешканця.
На пошуки маленьких братів був орієнтований особовий склад відділу районного управління поліції, співробітники ювенальної превенції та оперативники карного розшуку.
У результаті жінку з дітьми вдалося знайти в одному з сусідніх сіл, а на бешкетника склали адмінпротокол.
Як повідомляла Politeka, житель Запоріжжя на очах у маленьких дітей знущався над дружиною.
Крім того, повідомлялося, що харків'янин регулярно бив власного батька, все закінчилося сумно.
Також Politeka повідомляла, що у Харкові 26-річна горе-мати побила 2-річну дитину.