Дізнайтеся, яке 26 серпня свято, прикмети і головні заборони дня

26 серпня вшановується пам'ять святителя Тихона, Задонського Чудотворця, церковного діяча і богослова 18 століття, який вважається важливим православним просвітителем свого часу.

Politeka.net розповість про традиції свята, найважливіші прикмети і чого не можна робити в цей день.

Традиції свята 26 серпня

У народі Тихона вважали спасителем від депресії, біснування, зневіри, що є одним зі смертних гріхів і категорично забороняється церквою.

Тихону також молилися про умиротворення душі. Цей день наші предки зазвичай проводили в наведенні порядку і провітрюванні в погребі і сараї перед тим, як закласти в них зібраний урожай і їстівні заготовки, які господині запасли на зиму.

Народна назва свята Тихон Страсний пов'язана з іконою Божої Матері "Страсної". Саме з нею в цей день тричі обходили навколо будинку, щоб прогнати нечисту силу.

Господині розвішували по кутах сховищ пучки будяків і полину. Частина полину підпалювалася, а димом обкурювалися всі приміщення. Чортополох і сіль були відомими засобами проти злих сил.

Що не можна робити в цей день

На Тихона заборонялося працювати на землі, тому що вважалося, що всі види робіт підуть не на користь майбутньому врожаю. За повір'ями, це може навіть завдати серйозної шкоди здоров'ю господарів.

Крім того, спроба збрехати в день Тихона загрожує особливо неприємними наслідками.

Не можна впускати в свій будинок старих, немічних і бідних людей. Кажуть, що після цього почнуться хвороби і заведеться бідність.

Брати нового співробітника теж не варто. Ви або не спрацюєтеся, або він швидко звільниться, або привнесе в команду розлад.

Пріметв на 26 серпня

На Тихона слов'яни спостерігали за погодою:

якщо вітри дули тихо — чекали вітру на кілька днів вперед, а якщо проносилися бурею — це віщувало дощовий вересень.

буря 26 серпня — до дощового року.

якщо суха і безвітряна погода, то буде шторм.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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