Злодій вже попався в руки копів

На даний час жінці повідомлено про підозру у вчиненні 4 злочинів

У дітей почали пропадати цінні речі, а саме прикраси із золота. Це сталося в дитячому садку Маріуполя.

Про це розповіли в сюжеті на телеканалі "Україна 24".

Батьки спочатку думали, що вони їх загубили, але виявилося зовсім не так. Як виявилося до зникнення речей причетна помічник вихователя.

Вона знімала з дітей дорогі прикраси поки вихованці дитячого садка спали. Зниклих речей стало дуже багато тому батьки вирішили звернутися в поліцію. В ході розслідування поліція дізналася, що помічниця виховательки вже мала судимість за майнові злочини.

Цього разу їй загрожує до 5 років за ґратами.

В якому саме дитячому садку Маріуполя працівниця обкрадала дітей - не повідомляється. Цього поки не говорять ні в поліції міста, ні в самому Департаменті освіти.

Відомо лише одне - співробітницю дошкільного закладу звільнили відразу після скандалу, а справу про крадіжку передали до суду.

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