Через червневі дощі в Україні місцевого абрикоса зібрати не вдалося, а жителі змушені купувати рекордно дорогі турецькі плоди.

Про це повідомляє UBR, з посиланням на експертів ринку.

На фруктових розкладках абрикоси пропонують за 65 – 75 грн. Ціна залежить від сорту, але для консервації це може виявитися занадто дорого. За словами експертів, місцевого абрикоса не вистачило, як для оптових ринків, так і для торгових мереж. Загальний урожай цього плоду в нашій країні скоротився, за найскромнішими підрахунками, в два рази. У деяких господарствах втрати врожаю досягли 90%.

У торішньому серпні абрикос оптовики купували по 15 – 25 грн. за кілограм, в 2021 році ціна стартує від 45 грн. У супермаркетах і в 2020, і в 2021 році не було українського абрикоса. В Україні комерційне виробництво абрикоса відсутнє. У мережі немає можливості поставляти партії продукції. Основним постачальником фрукта в Україну стала Туреччина.

Мінімальна оптова ціна, запропонована на ринку дорівнює одному долару без урахування торгової націнки. У роздробі ціна досягає 35 грн. за цей час Іспанія поставляє більш якісні і дорогі сорти. У закупівлі вони коштують від 55 грн., а на прилавках можуть досягати 70 гривень за кг.у Туреччині спеціально закуповують недозрілий абрикос, щоб була можливість його доставити в країну.

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