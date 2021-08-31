Роман Борщ, речник МОЗ, заявив, що примусово вакцинувати освітян в Україні не будуть.

Про це повідомляє «Україна 24».

"Є у нас постанова Кабінету міністрів, яка регламентує, в яких випадках може працювати установа», - заявив Борщ.

Він додав, що при переході в помаранчеву або жовту карантинну зону школи та інші навчальні заклади будуть продовжувати навчання в очній формі за наявності понад 80 відсотків вакцинованих працівників. Борщ упевнений, що цей факт повинен стимулювати вчителів щепитися, щоб уберегти себе, колег і рідних. Речник МОЗ зазначив, що вакцинація залишається безкоштовною та добровільною.

Зараз в Україні працівникам освіти встигли зробити близько 890 тис. щеплень. 24 лютого в Україні розпочали кампанію з вакцинації. Щеплення зараз, в більшості випадків, роблять за допомогою вакцини Covishield – аналога AstraZeneca, який виробляють за ліцензією в Індії. На другому місці за поширенням CoronaVac. Цю вакцину створила Китайська фармацевтична компанія Sinovac Biotech. Також українці можуть отримати укол вакциною AstraZeneca-SKBio, яку виробляє Південна Корея і Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Зазначимо, що раніше в МОЗ пообіцяли, що до кінця 2021 року в нашу країну привезуть 17 млн.доз вакцини Pfizer / BioNTech.

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