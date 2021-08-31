У нашій країні через двадцять років таке явище, як зима може повністю зникнути, оскільки середня температура постійно зростає.

Про це повідомляє Парламент.UA, з посиланням на Миколу КУЛЬБІДУ, директора Українського гідрометцентру.

"Глобальне потепління, звичайно, не могло обійти Україну. Скажу більше, наша держава належить до тих країн, в яких вона досить відчутна. Через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде», - сказав Кульбіда.

За його словами, середня температура в місяць піднялася в Україні на 1,6-1,7 градусів за останні роки. Експерт розповів, що на 10-15 днів щороку збільшується період теплої погоди, а холодна пора року, навпаки скорочується.

На думку експертів, ще більш радикально кліматична ситуація в Україні зміниться за найближчі півстоліття. Вони повідомили, що клімат в нашій країні стане гранично сухим. З Прикаспію почнуть приходити сухі маси повітря і нести з собою високу температуру. В Україні опустелювання виникне на південному сході і просунеться на північний захід. З ним прийде сухе літо, що відрізняється особливою спекою.

Потеплішає і взимку. Однак виникнуть атмосферне розбалансування, яке принесе з собою морози і сильні снігопади з Арктики. Повна трансформація клімату в нашій країні, на думку фахівців, займе від 50 до 100 років.

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