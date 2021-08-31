За останні два тижні стався спалах хвороби COVID-19

Зокрема, спалах коронавірусу стався в Чернівецькій області в одній з територіальних громад.

Про це під час брифінгу повідомила заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

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Наталія Гусак розповіла, що ситуація з коронавірусом на Буковині погіршується. Вона зазначила, що в обласній дитячій лікарні з підозрою та з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває 36 дітей. Також від коронавірусу в області вакцинувалося 329 неповнолітніх.

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При цьому вона каже, що за останні два тижні стався спалах хвороби COVID-19 в одному з дитсадків у територіальній громаді області. Десятки дітей заразилися. Там вживаються всі необхідні заходи для зменшення поширення цієї хвороби. Тяжкого перебігу захворюваності немає.

коронавирус, ковид

Варто зазначити, що станом на ранок вівторка, 31 серпня, в Україні офіційно підтверджено 2 286 296 випадків коронавірусної інфекції.

Виявлено за минулу добу 1356 хворих, з них 75 – діти. Госпіталізували 470 пацієнтів.

Нагадаємо, що в Харківській області від ковіда померли десятки лікарів.

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