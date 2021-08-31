За останні два тижні стався спалах хвороби COVID-19
Зокрема, спалах коронавірусу стався в Чернівецькій області в одній з територіальних громад.
Про це під час брифінгу повідомила заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.
Наталія Гусак розповіла, що ситуація з коронавірусом на Буковині погіршується. Вона зазначила, що в обласній дитячій лікарні з підозрою та з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває 36 дітей. Також від коронавірусу в області вакцинувалося 329 неповнолітніх.
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При цьому вона каже, що за останні два тижні стався спалах хвороби COVID-19 в одному з дитсадків у територіальній громаді області. Десятки дітей заразилися. Там вживаються всі необхідні заходи для зменшення поширення цієї хвороби. Тяжкого перебігу захворюваності немає.
Варто зазначити, що станом на ранок вівторка, 31 серпня, в Україні офіційно підтверджено 2 286 296 випадків коронавірусної інфекції.
Виявлено за минулу добу 1356 хворих, з них 75 – діти. Госпіталізували 470 пацієнтів.
Нагадаємо, що в Харківській області від ковіда померли десятки лікарів.
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