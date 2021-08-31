У Києві переглянули правила для відвідування батьками шкіл, тепер їм буде потрібно пред'являти ПЛР-тест або covid-сертифікат.

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

"Першого вересня до навчальних закладів повернуться діти. Завдання міської влади-максимально убезпечити їх від ризиків захворіти», - заявив Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА.

У прес-службі підкреслили, що, якщо у батька не буде зазначених документів, в будівлю школи його не впустять, оскільки пред'явити їх треба на вході. При цьому, тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до приходу в школу.

Микола Поворозник підкреслив, що нові обмеження прийняли члени комісії з ТЕБ і НС.

Раніше стало відомо, що з першого вересня при «зеленому рівні» епідемічної небезпеки, продовжить діяти ряд обмежень. Масові тематичні, наукові та освітні заходи залишаються під забороною. Також не можна буде входити групами в будівлі, зокрема в період вступу до вузу.

Для регіонів з "помаранчевої" і "жовтої" зон передбачені ще більш суворі обмеження. Зокрема, навчальний процес не можна буде розпочати, поки 20% вчителів та інших працівників закладу пройдуть повний курс вакцинації і не нададуть відповідні документи.

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