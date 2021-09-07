Вже на початку наступного місяця українських пенсіонерів чекає підвищення виплат

Воно торкнеться майже мільйон українців, повідомляють в Мінсоцполітики. Перегляд розміру пенсій з 1 жовтня чекає пенсіонерів у віці від 75 до 80 років. Вони отримають надбавку в розмірі 400 гривень. Мінімальна пенсія для українців, які досягли необхідного трудового стажу (20 років для жінок і 25 років для чоловіків), буде підвищена до 2500 гривень.

Перегляд розміру цих виплат повинен був відбутися в липні цього року, проте його перенесли.

Наступний етап підвищення пенсій має відбутися 1 грудня. Так, на тлі зростання мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму пенсія для українців старше 65 років, які заробили необхідний стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків), повинна бути підвищено до 2600 гривень. При цьому розмір мінімальної пенсії складе 1934 гривні.

У Мінсоцполітики вже склали план підвищення пенсій на 2022 рік. Він передбачає чотири етапи-з 1 січня, 1 березня, 1 липня і 1 жовтня.

Крім того, у відомстві запропонували з наступного року включити пенсіонерів у віці від 70 до 75 років в категорію літніх громадян, яким покладені щомісячні доплати.

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