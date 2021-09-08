Велика частина карантинних обмежень буде поширюватися тільки на тих українців, які не встигли вакцинуватися.

Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко.

«Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення проти COVID - 19 до звичного. Тому на цьому тижні ми почали працювати над змінами в карантинні норми», - заявив Ляшко.

Міністр підкреслив, що вже стартувала робота над змінами карантинних норм, нова версія яких повинна бути сформульована з дотриманням рівноваги між благополуччям жителів і їх захистом. Ляшко зазначив, що припускає не поширювати обмеження на різні заклади, навіть якщо Регіон потрапить жовту або червону зону епідемічної небезпеки.

Однак для цього, за словами міністра необхідно, щоб відвідувачі закладу або співробітники компанії, повністю вакцинувалися. Глава МОЗ уточнив, що повний курс вакцинації стане обов'язковим тільки для жителів областей, які потрапили в червону зону.

Вже при» жовтому " рівні небезпеки, людині вистачить першої дози вакцини, щоб відчути пом'якшення карантинного режиму. Ляшко підтвердив, що епідемічна ситуація в нашій країні прогнозовано погіршується. Міністр підкреслив, що поки положення в Україні не стало критичним. Глава МОЗ повідомив, що при переході регіону жовту зону, там продовжить працювати система освіти.

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