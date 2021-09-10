Українцям розповіли, що буде з ціни на житлово-комунальні послуги в новому опалювальному сезоні
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, тарифи на тепло і гарячу воду рости не будуть. Про це він заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, трансляція якого вів сайт парламенту.
"Ми не плануємо, що тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні будуть змінюватися по відношенню до минулого, тобто ми не плануємо підвищення тарифів", - повідомив Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що киянам стали приходити платіжки з боргами за два минулих опалювальних сезони. Виявилося, що в "Київтеплоенерго" переглянули суми, тому що в червні змінилася методика розрахунків.
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Отетимо, в Україні тарифи на газ всього за рік зросли на 96,1%. В цілому середня вартість квартплати, води, електроенергії, газу та інших видів послуг в країні піднялася аж на 29%.
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