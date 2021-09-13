Дізнайтеся, яке 14 вересня свято, прикмети і головні заборони дня
За народним календарем сьогодні - Семенів день. Православна церква цього числа шанує пам'ять Симеона Стовпника. Також 14 вересня початок індикта - церковного новоліття або просто кажучи – нового року.
Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.
Історія свята 14 вересня
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Свято Семена Летопроводця отримав свою назву від імені Симеона Стовпника і в його пам'ять. Жив він у 390 - 459 роках. Вважається християнським святим і сирійським основоположником нової форми аскези - стовпництва. Тому як тридцять сім років провів на стовпі (в побудованій ним же вежі) в пості і невпинних молитвах.
Бог за його старанність у Вознесінні молитов і утримання від їжі насущної дарував йому вміння зцілювати хворих різними недугами, а також передбачати майбутнє, і цими унікальними дарами Святий активно користувався, чим здобув величезну повагу і шанування православних християн.
Традиції свята
На честь нового сонячного циклу в будинку гасилися всі свічки і залишалася тільки маленька лампада. Найчастіше біля ікони. І вона горіла так всю ніч.
Семенов день або "Семен Летопроводець" вважався сприятливим часом для переїзду – початку нового року, початок нового циклу.
Що не можна робити 14 вересня в Семенів день
14 вересня вирушати в далеку дорогу категорично заборонено-поїздки на Семенів день можуть обернутися проблемами з грошима і навіть хворобами.
Настрого заборонялося в цей день підмітати підлогу, щоб не вимести щастя, здоров'я і гроші. Пилососити в день насіння - Летопроводця теж не варто.
Не дозволялося також викидати залишки зі столу - їх належало віддавати нужденним. Будь-які інші форми благодійності теж віталися.
Прикмети 14 вересня
Якщо погода тепла, то і вся зима теплою буде.
Південний вітер дме - до теплої і сирої зими.
Дощова погода - до сирої осені.
Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.
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