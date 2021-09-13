Дізнайтеся, яке 14 вересня свято, прикмети і головні заборони дня

За народним календарем сьогодні - Семенів день. Православна церква цього числа шанує пам'ять Симеона Стовпника. Також 14 вересня початок індикта - церковного новоліття або просто кажучи – нового року.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята 14 вересня

Свято Семена Летопроводця отримав свою назву від імені Симеона Стовпника і в його пам'ять. Жив він у 390 - 459 роках. Вважається християнським святим і сирійським основоположником нової форми аскези - стовпництва. Тому як тридцять сім років провів на стовпі (в побудованій ним же вежі) в пості і невпинних молитвах.

Бог за його старанність у Вознесінні молитов і утримання від їжі насущної дарував йому вміння зцілювати хворих різними недугами, а також передбачати майбутнє, і цими унікальними дарами Святий активно користувався, чим здобув величезну повагу і шанування православних християн.

Традиції свята

На честь нового сонячного циклу в будинку гасилися всі свічки і залишалася тільки маленька лампада. Найчастіше біля ікони. І вона горіла так всю ніч.

Семенов день або "Семен Летопроводець" вважався сприятливим часом для переїзду – початку нового року, початок нового циклу.

Що не можна робити 14 вересня в Семенів день

14 вересня вирушати в далеку дорогу категорично заборонено-поїздки на Семенів день можуть обернутися проблемами з грошима і навіть хворобами.

Настрого заборонялося в цей день підмітати підлогу, щоб не вимести щастя, здоров'я і гроші. Пилососити в день насіння - Летопроводця теж не варто.

Не дозволялося також викидати залишки зі столу - їх належало віддавати нужденним. Будь-які інші форми благодійності теж віталися.

Прикмети 14 вересня

Якщо погода тепла, то і вся зима теплою буде.

Південний вітер дме - до теплої і сирої зими.

Дощова погода - до сирої осені.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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