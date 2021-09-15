Дізнайтеся, яке 16 вересня церковне свято, прикмети і головні заборони дня

У церкві 16 вересня вшановують святу мученицю Василину. У народі сьогодні люди вірили, що прості дії допоможуть розпрощатися з бідністю і нарешті отримати благополуччя.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята 16 вересня

Мучениця Василісса постраждала в 309 р в Нікомідії будучи дев'яти років від роду. Коли привезли її до правителя міста Олександра, вона безстрашно сповідала себе християнкою.

Правитель спочатку ласкаво схиляв її до зречення від Христа. Але потім перфект наказав кинути Василину страшним тортурам: її били по обличчю, роздягли догола і підвісили за ноги вниз головою, палили вогнем і обкурювали сірчаним димом. а потім кинули в палаючу піч. Мучениця, створивши хресне знамення, вийшла з вогню неушкодженою. Потім її віддали на поживи диким звірам, але вони не чіпали святу.

Після тортур Василісса вийшла за місто і, стоячи на камені, зробила молитву. На її прохання з каменю забило цілюще джерело, вода з якого в подальшому зцілила багатьох християн. Біля цього каменю мучениця мирно померла.

Традиції 16 вересня

Наші предки вважали, що день слід присвятити очищенню господарських будівель від сміття, які господарі вже не будуть використовувати. Для того щоб пані удача завжди була поруч з вами, постарайтеся позбутися від старих і непотрібних речей.

Знайдений мотлох селяни спалювали, позбавляючись від негативної енергії минулого. Люди вірили, що так можна захистити будинок від пристріту.

Що не можна робити 16 вересня

Не можна байдикувати і залишати в будинку сміття.

Забороняється в цей день дивитися в дзеркало, в іншому випадку ви зробите тільки гірше, вас будуть переслідувати темні сили, які будуть перебувати поруч з вами протягом декількох років.

Прикмети на 16 вересня

Якщо захід червоний, скоро почнуться морози.

Дощ 16 вересня прогнозує суху осінь.

Ворони голосно гричать, до негоди.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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