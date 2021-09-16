Друг померлої учасниці "МастерШеф" Стелли Клименко розповів про їхню останню розмову

Про своє бажання почати нове життя Стелла розповіла своєму другові і шефу Миколі Люлько перед відходом у відпустку.

"Коли вона виїжджала, сказала:"Я повернуся і хочу почати нове життя".Чи так воно склалося, чи так життя повинно було скластися?",- написав Микола на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Стелла Клименко померла 13 Вересня. Шанувальники шоу "МастерШеф" припустили, що причиною смерті стали ускладнення коронавірусу, але мати дівчини спростувала цю інформацію і повідомила, що у її 30-річної дочки зупинилося серце.

"життя саме по собі таке, як є, не можемо ми змінювати в ньому таких глобальних речей, як смерть! Ніхто не знає, скільки відведено кому і як ми підемо, треба жити по повній, А Стелла залишиться в пам'яті світлою і теплою людиною!, " прийміть мої щирі співчуття. Дуже шкода що йдуть такі талановиті люди так рано... У це досі складно повірити... Така світла життєрадісна усміхнена... Такою вона залишиться в Наших серцях", Миколо, вам складно тепер, але і там потрібні такі люди як Стелла. там вона почне нове життя...",- пишуть слова співчуття користувачі Мережі в коментарях.

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