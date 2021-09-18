Заборгованість перед військовослужбовцями ЗСУ з обов'язкових виплат досягла півтора мільярдів гривень.
Про це передали в офісі омбудсмена.
«На поточний момент заборгованість Міністерства оборони України з обов'язкових виплат військовослужбовцям досягла 1,46 мільярдів гривень», - зазначили в офісі омбудсмена.
Там повідомили, що заборгованість з грошової допомоги, що виплачується на оздоровлення, досягла 1,2 млн.грн. В офісі омбудсмена також оприлюднили дані, згідно з якими, фінансувати припинили "бойові виплати" бійцям ЗСУ, які виконують завдання на території ООС.
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Людмила Денісова, Уповноважений Верховної Ради з прав людини надіслала запит міністру економіки Олексію Любченку, де повідомила про необхідність вирішення проблеми заборгованості перед представниками ВСУ.
Зазначимо, що раніше стало відомо про страйк, який оголосили вчителі в Івано-Франківській області через борги по зарплаті. Страйк стався в Долинській територіальній громаді. Рішення про страйк прийняли 22 трудових колективи. Спочатку заборгованість перед цими вчителями досягла 22 мільйонів гривень. Потім частина її погасили, і вона скоротилася до 17 мільйонів. Ініціатори акції висловили сподівання, що найближчим часом проблему з боргами по зарплаті чиновники вирішать.
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