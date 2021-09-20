У Запоріжжі помер школяр, який на уроці пережив клінічну смерть

У 14-річного школяра Івана Чекулаєва на уроці зупинилося серце.

Після реанімації, підлітка госпіталізували, але 19 вересня він помер у лікарні.

Про це у Facebook повідомила його мати Мілена Чекулаєва.

"Іванко став ангелом і пішов від нас! Він дуже втомився, його сердечко зупинилося. Спасибі величезне всім лікарям дитячої реанімації за всі зусилля! Спасибі всім, хто нас підтримував і молився!" – написавши Мілена.

"Мій синок безгрішний, він дуже добрий, розумний, хороший, спокійний хлопчик. Царство Небесне!!! Його зустрінуть там обов'язково!!! Пишіть будь ласка тільки хороше, він найкращий хлопчик в світі!!!",- додала вона в коментарях.

"Ванюша найкращий друг! Ми будемо його завжди пам'ятати!!!. Мила, Андрій, Вітя, тримайтеся, сил вам", " життя так не справедлива, забирає так рано найкращих. Смерть вашого сина викликає болісний біль у мене. Нехай його душа спочиває зі світом...", "Миленочка, прийміть мої щирі співчуття.. Таке горе... Царство Небесне, синочку і вічний спокій..", "Щирі співчуття. Словами біль не вгамувати... Тримайтеся! Світла пам'ять і Царство Небесне новоприставленому рабу Божому Івану", - пишуть українці слова співчуття в коментарях.

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