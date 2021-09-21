Дізнайтеся, яке 22 вересня церковне свято, прикмети і головні заборони дня

22 вересня вшановують пам'ять батьків Діви Марії. Віруючі вшановують пам'ять святих і праведних богоотців Йоахима і Анни.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята 22 вересня

Йоахім і Анна досить довго не могли зачати дитину, і сталося це, коли вони були в похилому віці. Тоді Йоахім пішов у пустелю для молитви, де йому з'явився ангел, який повідомив, що у них народиться дочка. Через дев'ять місяців після цієї події Анна народила дочку.

Подружжя пообіцяло, що присвятять дочку Богу, а тому віддали Марію в храм Єрусалиму, де вона перебувала до свого повноліття.

Традиції 22 вересня

Господині пекли пироги, якими пригощали всіх своїх родичів. Вважалося, що це забезпечить міцне здоров'я і благополуччя як молодій родині, так і їх близьким.

У цей день вшановували сонце і просили його «накопичити сил і прогнати підступаючу до воріт темінь».

Головні заборони 22 вересня

Не потрібно спати при місячному світлі. Наші предки вважали, що місячне світло в цей день може забрати здоров'я і красу.

22 вересня несприятливий день не тільки для переїздів, а й для тривалих поїздок. Вважається, що зміна обстановки в цей день може стати причиною невдач у фінансових і кар'єрних справах.

Прикмети 22 вересня

Якщо на модрині не всі голки обсипалися, то взимку буде багато снігу, але він буде швидко танути.

Листя з вишні ще не опало - до теплої погоди.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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