Верховна Рада у вівторок, 21 вересня, розглядає бюджет України на 2022 рік

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, в держбюджеті України на 2022 рік закладені такі основні пункти:

Зростання економіки на 3,8%

Інфляція на рівні 6,2%

Курс долара США-28,6 грн / дол

Дефіцит бюджету передбачає зниження до 3,5% ВВП. Доходи передбачені на рівні 1277 млрд грн, а витрати - 1465 млрд грн. При цьому асходи по держборгу-574 млрд грн.

У бюджеті передбачено підвищення прожиткового мінімуму з 1 січня до 2,393 тис грн, з 1 липня до 2,508 тис грн, і з 1 грудня-2,589 тис грн

Як зміниться мінімальна зарплата:

З 1 січня-6500 грн

З 1 жовтня - 6700 грн

Середньомісячна зарплата - 15 258 грн

Які галузі скільки отримують грошей:

Медицина - 197,2 млрд грн

Освіта - 185,6 млрд грн

Пенсійний фонд-531 млрд грн

Соцзахист та забезпечення-320,1 млрд грн

Культура і мистецтво -13,5 млрд грн

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив проект Державного бюджету на 2022рік 15 Вересня.

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