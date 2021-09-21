Верховна Рада у вівторок, 21 вересня, розглядає бюджет України на 2022 рік
За словами міністра фінансів Сергія Марченка, в держбюджеті України на 2022 рік закладені такі основні пункти:
Зростання економіки на 3,8%
Інфляція на рівні 6,2%
Курс долара США-28,6 грн / дол
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Дефіцит бюджету передбачає зниження до 3,5% ВВП. Доходи передбачені на рівні 1277 млрд грн, а витрати - 1465 млрд грн. При цьому асходи по держборгу-574 млрд грн.
У бюджеті передбачено підвищення прожиткового мінімуму з 1 січня до 2,393 тис грн, з 1 липня до 2,508 тис грн, і з 1 грудня-2,589 тис грн
Як зміниться мінімальна зарплата:
З 1 січня-6500 грн
З 1 жовтня - 6700 грн
Середньомісячна зарплата - 15 258 грн
Які галузі скільки отримують грошей:
Медицина - 197,2 млрд грн
Освіта - 185,6 млрд грн
Пенсійний фонд-531 млрд грн
Соцзахист та забезпечення-320,1 млрд грн
Культура і мистецтво -13,5 млрд грн
Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив проект Державного бюджету на 2022рік 15 Вересня.
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