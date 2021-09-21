Доктор і телеведучий Євген Комаровський повідомив, чи повинна дитина продовжувати ходити в садок, якщо часто хворіє ОРВІ.

Цьому питанню він присвятив повідомлення в Instagram.

"Вірус, застуда, ГРВІ - при правильній допомозі з боку батьків абсолютно не потребують регулярного прийому яких би то не було ліків – антибіотиків. Треба задуматися, чому у дитини виникають ускладнення, що ви робите не так » ,- зазначив Комаровський.

Лікар вирішив розповісти докладніше про цю проблему після звернення матері маленької дитини, яка написала, що її син змушений кілька тижнів лікуватися вдома після трьох днів, проведених в садку. Жінка поскаржилася, що малюкові доводиться давати сиропи, таблетки і навіть антибіотики.

За словами лікаря, організм дитини, якщо батьки йому допоможуть, часто може сам побороти ГРВІ. Для цього можуть навіть не знадобитися ліки. Комаровський підкреслив, що дитині можуть допомогти рясне пиття, вологе прохолодне повітря і теплий одяг.

З ліків лікар порадив при необхідності використовувати жарознижуючі засоби і краплі в ніс. Комаровський повідомив, що, якщо описане лікування допомагає дитині, він може відвідувати садок без перерв. Комаровський додав, що якщо кожна ГРВІ закінчується ускладненням, то батьки повинні з'ясувати, що вони роблять неправильно.

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