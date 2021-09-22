Дізнайтеся, що особливого в це свято

Дізнайтеся, яке 23 вересня церковне свято, прикмети і головні заборони дня

Православна церква 23 вересня вшановує пам'ять Святителів Петра і Павла. У народі день назвали Петро і Павло Горобинники.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята 23 вересня

Згідно з переказами Петро і Павло, жили в IX столітті під час правління царя Лева Ісаверянина. Петро був звичайним рибалкою, саме він першим побачив у Христі Месію. Господь нарік йому Ім'я Петро, яке перекладається як"камінь".

Церковний переказ свідчить, що апостол відвідав з проповіддю берега Середземного моря, побував в Антіохії, Єгипті, Малій Азії, Греції, Римі, Британії, Іспанії та Карфагені. Він прийняв мученицьку кончину в Римі в 67 році. Апостола розіп'яли вниз головою.

Що стосується Павла, то він не був серед учнів Ісуса під час його земного життя. Навпаки, він був гонителем християн і носив ім'я Савл.

Господь закликав Павла до служіння в той момент, коли він прямував до Дамаску, щоб знищувати там християнство. Біблія оповідає, що Павло почув голос Божий. Після цього він осліп і прозрів лише після хрещення.

Після цього він був змушений тікати до Єрусалиму. Там він і познайомився з іншими апостолами. Пізніше він став багато подорожувати з проповіддю і прийняв мученицьку смерть в 67 році.

Традиції 23 вересня

Прийнято було зривати горобину і вішати кисті над дахами будинків. Слов'яни вірили, що це допоможе їм захиститися від злих сил, захистити не тільки себе, але і домашніх тварин від хвороб.

Гілочка горобини, яку покладуть на стіл, приносить в будинок щастя.

Також з горобини готували спеціальні лікувальні настої, оскільки знали, що ця ягода має протизапальні властивості.

Головні заборони 23 вересня

Не можна в цей день починати нові проекти. Наші предки вважали, що спочатку потрібно розібратися зі старими справами. Якщо не послухатися заборони, можна нарватися на великі неприємності.

Також відганяйте від себе негативні думки, в іншому випадку ваше життя буде сповнена розчарувань.

Забороняється нецензурно висловлюватися, ображати, ображатися, конфліктувати і влаштовувати перепалку.

Прикмети 23 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

яка погода буде 23 вересня - такою буде і вся осінь.

вітер північно-західний — зима буде люта, а південно-східний — тепла.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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