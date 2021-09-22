Андрій Котельник, срібний призер Олімпіади-2000, поділився прогнозом на поєдинок між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

"Джошуа і Усика об'єднує те, що обидва – олімпійські чемпіони, які завоювали "золото" на Іграх в Лондоні в 2012 році. якщо поєдинок Усик-Джошуа триватиме всі 12 раундів, то суддівські записки будуть на користь британця", - зазначив Котельник.

Він нагадав, що після відходу з аматорського боксу, майбутні противники виступали в своїх категоріях протягом довгого часу. Серед сильних сторін британського боксера Котельник назвав перевагу в його фізичній потужності. При цьому, Олімпієць зазначив, що в український боксер добре навчений і школа у нього краща.

Андрій Котельник припустив, що поведінка на рингу в британській столиці у Олександра Усика буде більш розкутою. Олімпієць підкреслив, що український боксер зараз тільки знаходиться на шляху до підкорення своїх вершин у спорті, тому продемонструвати вміння йому може бути набагато простіше. Велику скутість коментатор пророкує Ентоні Джошуа, оскільки британцеві є, що втрачати. Ентоні вже встиг стати чемпіоном і роздобути кілька поясів. Андрій Котельник підкреслив, що до початку поєдинку, оцінює шанси суперників на перемогу, як рівні. Він додав, що планує вболівати за друга і свого земляка.

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