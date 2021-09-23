У Борисполі співробітники компанії замовили суп із закладу і знайшли в ньому пожовану жуйку.

Про це повідомляє ТСН.

Клієнти зняли, як серед брокколі і картоплі плаває жуйка. Люди, що працюють в офісі, поскаржилися на заклад, з якого доставили їжу. Там провину в події заперечують.

Представники закладу підкреслили, що звинувачення безпідставні, оскільки ніхто в їхній команді не їсть жуйок, тому подібне не могло статися. У ресторані зазначили, що факт все ж перевірять, а керівник закладу вже зайнялася переглядом записів відео, яке зняли камери спостереження.

Раніше мешканка Дніпра знайшла в придбаному морозиві зайвий інгредієнт. Ним виявився уламок зуба, невідомо, як туди потрапив. Випадки, коли українці знаходять в їжі сторонні предмети досить багато. Зокрема, один з них стався деякий час тому в Херсоні. Там з сюрпризом виявилася ковбаса їх місцевого магазину. Крім того, жителі Харкова помітили, як миша пробігла по розташованих в супермаркеті контейнерах, в яких знаходилися м'ясні вироби. Покупець поскаржився на подію співробітнику магазину. Останній спробував зловити мишу пакетом, але їй вдалося сховатися. Також відомо про випадок, коли мешканка Полтави купила шашлик з уламком голки всередині.

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