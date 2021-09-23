У Дніпрі на Лівому березі маршрутник відмовив пасажирці з інвалідністю в пільговому проїзді.

Про це повідомляє Vgorode.

Мешканка Дніпра Віталіна Данилова повідомила, що скандал стався 23 вересня, близько 7.20, на вулиці Гуртова на території АНД-району, недалеко від магазину під назвою «Валентина». Віталіна Данилова розповіла, що має інвалідність третьої групи через проблеми із зором. Вона зробила спробу сісти в маршрутку № 82 і пройти до необхідної їй вулиці, скориставшись покладеним їй правом пільгового проїзду.

Водій не впустив пасажирку в салон. Він послався на те, що в маршрутці не залишилося вільних місць, передбачених спеціально для пільговиків. Водій зупинився і відмовився їхати далі, поки жінка не покине салон. За її словами, він дуже наполегливо просив вийти.

"Виходьте вам сказано", - наполегливо говорив водій маршрутки.

Віталіна Данилова розповіла, що чоловік спробував виштовхнути її з салону. Крім того, він просив оточуючих допомогти йому це зробити. Жінка запитала, як звуть водія, проте він їй не відповів. Журналісти спробували додзвонитися до представників компанії, яка обслуговує вказаний маршрут. Однак на дзвінок ніхто з представників компанії-перевізника не відповів. У міськраді уточнили, що водій отримав догану і він тепер працюватиме на іншому маршруті.

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