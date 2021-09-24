У Чернівцях спалахнула меблева фабрика

Про це розповів прес-секретар ГУ ДСНС Чернівецької області Сергій Бабчук.

Так, у Чернівцях ввечері у четвер, 23 вересня, сталася пожежа на меблевій фабриці. Підприємство розташоване на вулиці Хотинській, стовпи диму було видно здалеку.

За попередніми даними, постраждалих немає, проводити евакуацію персоналу не довелося.

Всі деталі і причини НП з'ясовуються.

До слова, днями на Харківщині спалахнула потужна пожежа.

21 вересня о шостій ранку вогнеборці отримали повідомлення про пожежу на території приватного підприємства з переробки м'яса в Люботині.

Рятувальників викликали співробітники цеху.

На момент прибуття пожежників у приміщенні приймання сировини горів котел для варіння продукції, електрощитова та утеплювач холодильника на площі 15 квадратних метрів.

Ймовірною причиною загоряння було коротке замикання в електрощитку і загоряння кабелів в холодильній камері.

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