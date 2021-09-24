У Чернівцях спалахнула меблева фабрика
Про це розповів прес-секретар ГУ ДСНС Чернівецької області Сергій Бабчук.
Так, у Чернівцях ввечері у четвер, 23 вересня, сталася пожежа на меблевій фабриці. Підприємство розташоване на вулиці Хотинській, стовпи диму було видно здалеку.
За попередніми даними, постраждалих немає, проводити евакуацію персоналу не довелося.
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Всі деталі і причини НП з'ясовуються.
До слова, днями на Харківщині спалахнула потужна пожежа.
21 вересня о шостій ранку вогнеборці отримали повідомлення про пожежу на території приватного підприємства з переробки м'яса в Люботині.
Рятувальників викликали співробітники цеху.
На момент прибуття пожежників у приміщенні приймання сировини горів котел для варіння продукції, електрощитова та утеплювач холодильника на площі 15 квадратних метрів.
Ймовірною причиною загоряння було коротке замикання в електрощитку і загоряння кабелів в холодильній камері.
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