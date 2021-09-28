У Херсонській області через великий урожай фермери залишають кавуни на полях або викидають свіжі ягоди.

Про це повідомляє ТСН.

За словами фермерів, їм не вдається розпродати зібраний урожай кавунів, хоча ціна їх досягла мінімуму. Все, що залишилося на полях, планують переорати. За словами фермерів, цього року близько півтора тон ягід вдалося зібрати з одного невеликого поля.

Обсяг врожаю в три рази перевищує звичайний. Сотні тисяч кавунів, залишених на полях, фермери хочуть переорати разом із землею. Кавуни не розкуповують навіть коли за кілограм їх просять всього 50 копійок. Один з фермерів розповів, що продавав п'ять днів зібрані кавуни, але їх ніхто не купив.

Раніше ми повідомляли, що фермери б'ють на сполох через те, що змушені продавати виноград за безцінь. Ціна впала до мінімальних значень, тому виробники припустили, що урожай вигідніше знищувати на полях. За 24 грн. в середньому можна придбати кілограм винограду, якщо мова йде про оптовий ринок. Цей показник рік тому в два рази перевищував нинішній. Трохи дорожче. продають В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ чорні сорти винограду. За кілограм просять в середньому 27 грн. Оптовики готові до великих витрат, проте незначне підвищення не дозволить покрити витрати фермерів.

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