Співробітники "Укрзалізниці" вирішили приготувати обід, посмаживши м'ясо і яйця на лопаті, помістивши їх в топку.

Відповідне відео поширили «Вартові Еспресо».

На аматорському ролику представлена польова кухня співробітників Укрзалізниці. Працівники компанії самостійно відзняли незвичайні кадри. На відео машиністи показали, яким чином готувати їжу, коли у них відсутній посуд і немає належних умов.

З оприлюднених кадрів стає ясно, що приготування страви відбувається в старому тепловозі, в кабіні машиніста. Чоловіки смажать яйця в топці, використовуючи в якості посуду лопату. Аналогічним чином вони готували м'ясо. Санітарно-гігієнічні норми серед присутніх намагався дотримуватися тільки один учасник запису. Про це свідчила наявність у нього рукавичок. Автори запису іронічно відзначили, що після виконаної роботи, Чоловіки можуть сміливо йти на проект «МастерШеф».

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