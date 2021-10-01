Українці скаржаться на різке подорожчання продуктів
Про це стало відомо завдяки сюжету "Факти ICTV".
Українські супермаркети ніби змагаються, у кого гречка дорожче, і 40 гривень це тільки мінімум, за який можна придбати крупу.
У деяких супермаркетах є кілограмові упаковки за 97 гривень.
У мережі порівняли дитячі фото Кіркорова і сина Пугачової, вибухнув скандал: "Копія свого батька"
"Спочивай з миром": знайдено тіло знаменитого музиканта, який допоміг багатьом співакам
Позитив з "Время и Стекло" несподівано висловився про Дорофєєву і Потапа: "По-перше, Надя..."
Раптово обірвалося життя відомого актора родом з України: "Як рано йдуть чоловіки..."
Пропозиція руки та серця на "Танцях з зірками", що не показали по ТБ: "Поки у вас реклама..."
У Мінстаті кажуть, що за рік вона подорожчала на 14%, і однією з причин цьому називають неврожай. Була сильна спека, тому частина зерна порожня.
Експерт зазначає, що на жаль, до кінця року побачимо ще одне підвищення цін на хліб і макаронні вироби.
До слова, за рік ціни на соняшникову олію підвищилися на 80,3%, але це ще не кінець
Ціни на соняшникову олію в Україні знову можуть піти вгору. В першу чергу це пов'язано з погодними умовами. Цей фактор значно впливає на підвищення вартості соняшнику.
За словами експертів, у всьому винна погода - зростання цін на соняшник спровокувала саме вона. У Дніпропетровській і Запорізькій областях довелося зупинити кампанію з прибирання соняшнику.
Нагадаємо, ціни на молочку в Україні різко зросли, деталі.
Як Politeka писала, що в Україні злетіли ціни на соняшникову олію, навіть у Європі дешевше.
Також Politeka розповідала, українцям масово продають олію-підробку.