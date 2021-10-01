Українці скаржаться на різке подорожчання продуктів

Про це стало відомо завдяки сюжету "Факти ICTV".

Українські супермаркети ніби змагаються, у кого гречка дорожче, і 40 гривень це тільки мінімум, за який можна придбати крупу.

У деяких супермаркетах є кілограмові упаковки за 97 гривень.

У Мінстаті кажуть, що за рік вона подорожчала на 14%, і однією з причин цьому називають неврожай. Була сильна спека, тому частина зерна порожня.

Експерт зазначає, що на жаль, до кінця року побачимо ще одне підвищення цін на хліб і макаронні вироби.

До слова, за рік ціни на соняшникову олію підвищилися на 80,3%, але це ще не кінець

Ціни на соняшникову олію в Україні знову можуть піти вгору. В першу чергу це пов'язано з погодними умовами. Цей фактор значно впливає на підвищення вартості соняшнику.

За словами експертів, у всьому винна погода - зростання цін на соняшник спровокувала саме вона. У Дніпропетровській і Запорізькій областях довелося зупинити кампанію з прибирання соняшнику.

Нагадаємо, ціни на молочку в Україні різко зросли, деталі.

Як Politeka писала, що в Україні злетіли ціни на соняшникову олію, навіть у Європі дешевше.

Також Politeka розповідала, українцям масово продають олію-підробку.