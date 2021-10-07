З давніх-давен існують заборони і прикмети в це свято

Дізнайтеся, яке 8 жовтня церковне свято, прикмети і головні заборони дня.

У цей день православні згадують про преставлення преподобного Сергія, Ігумена Радонезького. Його прозвали чудотворцем. Він також є покровителем всіх стражденних.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

Преподобний Сергій Радонезький народився в 1314 році в сім'ї бояр Кирила і Марії. З раннього віку Сергій хотів присвятити все своє життя служінню Богу.

Сергій оселився на горі Маковець, незабаром до нього приєдналися ченці. Саме тут в 1380 році преподобний благословив на священну Куликовську битву князя Дмитра Донського, який звільнив Русь від ярма. Тут за переказами йому з'явилася Богородиця, яка дала обітницю захищати це місце. Дивно, але ні татаро-монголам, ні польсько-литовським військам, ні Наполеону не вдалося захопити Сергієву обитель.

Весь свій час він присвячував молитвам, псалмам і читання божественних книг. Єдиним бажанням Сергія Радонезького був порятунок власної душі.

Традиції цього дня

З початком перших заморозків селяни намагалися засолити капусту. Її шинкували і квасили цілими качанами.

Сергія Радонезького вважали охоронцем курей. Тому, у людей був ще звичай забивати курей в цей день для продажу.

Що заборонено робити 8 жовтня

Підняті з землі гроші в цей день не принесуть удачу, тільки біди і нещастя.

У цей день не рекомендується створювати конфліктні ситуації, сваритися і з'ясовувати стосунки. Будьте поступливими і менш емоційними.

У цю священну дату не можна проявляти свою гординю і зарозумілість. Якщо порушувати цю заборону, незабаром стан вашого здоров'я може погіршитися.

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

Якщо 8 жовтня гарна погода, то вона триватиме три тижні.

Якщо перший сніг випаде на Сергія Радонезького, то зима настане через 40 днів.

Яким буде 8 жовтня — таким буде і 8 квітня наступного року.

Березове листя ще не опало — прикмета, що сніг випаде нескоро.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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