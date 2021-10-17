У листопаді 2021 року більшість українців відпочиватимуть вісім днів, наступний місяць на відміну від Жовтня не порадує додатковими вихідними

Проте в листопаді не обійдеться без свят. Про те які важливі дати чекають українців, скільки днів доведеться працювати, читайте нижче.

Цікаво, що в Україні зазвичай всього чотири місяці без додаткових вихідних, і листопад є одним з таких. Також це лютий, липень і вересень. Іноді до них приєднується і Квітень, це відбувається коли Великдень пізня і відзначається в травні.

У листопаді буде 30 календарних днів, з яких 22 - робочих і 8 вихідних. Додаткові дні для відпочинку в цьому місяці не передбачаються.

Вихідними в останній місяць осені будуть: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.

Серед важливих дат Листопада можна виділити:

6 листопада - Димитріївська батьківська субота;

9 листопада - День української писемності та мови;

17 листопада - Міжнародний день студентів;

27 листопада - День пам'яті жертв голодоморів;

28 листопада - початок Різдвяного посту.

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