У листопаді 2021 року більшість українців відпочиватимуть вісім днів, наступний місяць на відміну від Жовтня не порадує додатковими вихідними
Проте в листопаді не обійдеться без свят. Про те які важливі дати чекають українців, скільки днів доведеться працювати, читайте нижче.
Цікаво, що в Україні зазвичай всього чотири місяці без додаткових вихідних, і листопад є одним з таких. Також це лютий, липень і вересень. Іноді до них приєднується і Квітень, це відбувається коли Великдень пізня і відзначається в травні.
У листопаді буде 30 календарних днів, з яких 22 - робочих і 8 вихідних. Додаткові дні для відпочинку в цьому місяці не передбачаються.
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Вихідними в останній місяць осені будуть: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.
Серед важливих дат Листопада можна виділити:
6 листопада - Димитріївська батьківська субота;
9 листопада - День української писемності та мови;
17 листопада - Міжнародний день студентів;
27 листопада - День пам'яті жертв голодоморів;
28 листопада - початок Різдвяного посту.
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