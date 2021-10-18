Пасажири завантажилися в літак вчасно і всі пройшли відповідний контроль і зайняли свої місця, але несподівано виліт літака затримали через українку.
У жінки виявився позитивний тест на коронавірус, і вона "зависла" між літаком і аеропортом. Деталі інциденту повідомив Ерік Хартман на своїй сторінці в Twitter.
Літак авіакомпанії SkyUp 15 жовтня прилетів із Запоріжжя в аеропорт Хургади, Єгипет. Через кілька годин цей же борт повинен був забрати пасажирів з Хургади на Київ. Виліт був запланований на 14: 25. Однак у зазначений час літак не вилетів, хоча всі пасажири вчасно пройшли митний контроль і реєстрацію на рейс.
Бортпровідниця повідомила пасажирам, що людина втратила посадковий талон, і вони не можуть його взяти. Потім подають версію, що у пасажира немає страховки.
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Через дві години до пасажирів вийшов командир літака і нарешті пояснив, що ж сталося. На попередньому рейсі до Єгипту із Запоріжжя прилетіла жінка з позитивним тестом на коронавірус.
Вона прилетіла разом з сім'єю, і вони спокійно поїхали в готель, а її залишили в аеропорту. Яким чином пасажирка з таким тестом потрапила на борт літака ще в Запоріжжі - загадка.
В аеропорту Єгипту командиру екіпажу поставили ультиматум - дозвіл на зліт не дадуть, якщо на борт не заберуть цю пасажирку в Україну. Як зізнався командир, протоколів на дії в таких ситуаціях просто немає.
Звернення до консула нічого не дали, зазначається, що він "просто культурно послав". За фактом - людина вийшла з літака, але ще не на території Єгипту, а просто повис в повітрі і вирішувати проблеми повинна авіакомпанія.
Через чотири години нещасну пасажирку з коронавірусом одягають в костюм хімзахисту, обклеюють плівкою карантинні місця і літак злітає.
"Дії командира були адекватними, нам навіть командир передав шоколадку за те, що дитина летіла на руках у батьків. Висновки про українців: більшість були готові залишити співвітчизницю на чужині, так що розраховуйте тільки себе", - резюмував Хартман.
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Як повідомляла Politeka, літак з пасажирами летів зі Стамбула до Києва здійснив аварійну підсадку.
Також Politeka писала, що на борту літака, який летів з Києва до Домінікани стався конфлікт між пасажирами.