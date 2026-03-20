Завершення опалювального сезону Запоріжжі у 2026 році поки що не має точної дати, повідомляє Politeka.

Опалювальний період проходить у складних умовах нестабільної погоди та енергетичних ризиків через війну. Попри це, система теплопостачання стабільно забезпечує житлові будинки, лікарні та соціальні установи теплом.

В Україні закінчення опалювального сезону регулює постанова Кабінету Міністрів №830. Вимкнення тепла можливе лише тоді, коли середньодобова температура протягом трьох днів поспіль перевищує +8 °C. Лише після цього місцева влада може ухвалити остаточне рішення.

У 2025 році опалювальний період у місті завершили 27 березня. Тоді погодні умови стали стабільно теплими, що дозволило відключити теплопостачання без ризику для мешканців.

За прогнозом на березень 2026 року, початок місяця буде холодним: вдень +2…+8 °C, вночі –1…+2 °C, можливі опади та мокрий сніг. Середина місяця принесе невелике потепління: +5…+8 °C вдень, близько 0…+1 °C вночі, що все ще не дозволяє завершити сезон.

Найбільш стабільне потепління очікується після 20–23 березня: +8…+9 °C вдень та +2…+3 °C вночі. Саме тоді середньодобові показники можуть вперше наблизитися до нормативних значень. З урахуванням прогнозу, ймовірні строки відключення тепла — 25–31 березня 2026 року. У разі короткого похолодання рішення можуть перенести на початок квітня.

Навіть якщо температура перевищує норму, влада іноді не вимикає опалення одразу. Причини: ризик різкого похолодання, нестабільна погода, потреба забезпечити комфорт у школах, лікарнях та дитсадках, технічні особливості тепломереж. Остаточне рішення ухвалюється після аналізу прогнозів синоптиків.

У багатьох будинках встановлені лічильники тепла та індивідуальні теплові пункти, що дозволяє мешканцям регулювати подачу тепла, контролювати витрати та уникати перегріву квартир. ОСББ можуть самостійно коригувати температуру незалежно від загальноміського рішення.

Отже, завершення опалювального сезону Запоріжжі у 2026 році ймовірно відбудеться наприкінці березня або на початку квітня. Мешканцям радять слідкувати за повідомленнями комунальних служб, щоб підготуватися до відключень та планувати щоденні витрати на опалення.

Джерело

Останні новини України:

