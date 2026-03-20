Органи місцевого самоврядування мають право завершити опалювальний сезон у Чернігівській області на 2026 рік раніше.

У 2026 році опалювальний сезон у Чернігівській області завершуватиметься за тими ж принципами, що й торік, повідомляють Politeka.net.

Відповідно до урядової постанови №1267, нинішній опалювальний сезон триває з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року.

Водночас ця дата не є обов’язковою для всіх населених пунктів — органи місцевого самоврядування мають право завершити опалювальний сезон раніше.

За яких умов вимикають батареї

Головним фактором для завершення опалювального сезону у Чернігівській області є температура повітря. Зазвичай рішення ухвалюється на рівні міських або селищних адміністрацій.

Опалення можуть вимкнути достроково, якщо середньодобова температура перевищує +8°C і утримується на такому рівні щонайменше три дні поспіль. За таких умов комунальні служби переходять на весняний режим роботи, що дозволяє зменшити споживання енергоресурсів.

Віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба підкреслив, що завершення опалювального періоду не має чіткої прив’язки до календарної дати. Вирішальним фактором залишаються реальні температурні показники.



Особливі умови для соціальних закладів

Для установ соціальної сфери діють окремі підходи. Зокрема, у лікарнях, дитсадках і школах тепло можуть залишити навіть після офіційного завершення сезону.

Це робиться у разі похолодання, щоб забезпечити належні умови для перебування дітей і пацієнтів. Фахівці радять місцевій владі враховувати прогнози погоди та стан тепломереж, аби уникнути різких змін температури в приміщеннях.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: як саме було змінено розцінки.

Також Politeka повідомляла, Завершення опалювального сезону у Чернігівській області: коли похолоднішають батареї у 2026 році.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: які ціни тепер будуть діяти.