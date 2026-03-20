У Вінниці впроваджують новий графік руху транспорту для ранкових рейсів на чотирьох ключових маршрутах.

Про це повідомляє міська рада.

Зміни спрямовані на підвищення комфорту пасажирів під час годин пік та скорочення інтервалів між автобусами.

Оптимізація стосується маршрутів №19, №21, №22 та №24. Вона включає додаткові рейси, які курсують частково скороченими маршрутами, що дозволяє збільшити частоту руху без значного навантаження на транспортний парк.

На маршруті №19 «Вінницькі Хутори – Вишенька» у період з 6:00 до 9:00 кількість рейсів зросте з шести до восьми. Після 9:00 автобуси курсуватимуть за стандартним розкладом.

Маршрут №21 «Педагогічний коледж – Барське шосе» отримав дев’ять рейсів замість семи. Вони будуть слідувати до зупинки «Лікарня ім. Пирогова» та повертатимуться за маршрутом, що відповідає ранковим потребам більшості пасажирів, які виходять у центральній частині міста.

На маршруті №22 «Мікрорайон Академічний – Залізничний вокзал» з 6:00 до 14:00 кількість рейсів зросте з шести до дев’яти, а автобуси виконуватимуть частково скорочений маршрут від Академічного до зупинки «вулиця Князів Коріатовичів».

Маршрут №24 «Бучми (ліс) – Вишенька» зранку перевозитиме пасажирів до зупинки «Музей М. М. Коцюбинського (вулиця Нансена)». Кількість рейсів під час ранкового піку збільшиться з шести до дев’яти.

У Вінниці наголошують, що новий графік руху транспорту впроваджується тимчасово у тестовому режимі. Місто планує відстежувати пасажиропотік та за потреби коригувати розклад, щоб максимально врахувати запити громади та забезпечити ефективне та безпечне пересування містом.

Додаткові інформаційні табло на зупинках та онлайн-ресурси допоможуть пасажирам своєчасно орієнтуватися у змінах і планувати поїздки, зменшуючи черги та затримки.

