Дефіцит продуктів в Одесі змушує мешканців планувати покупки заздалегідь і уважно слідкувати за цінами на популярні товари.

Дефіцит продуктів в Одесі зараз відчутно впливає на продаж гречки, повідомляє Politeka.net.

Ця популярна крупа, що входить до щоденного раціону багатьох українців, почала бракувати через рекордно низький урожай.

Сергій Громовий, виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки, пояснив: торішній збір виявився одним із найслабших за останні 25 років. Попри постійний попит, обсяги внутрішнього виробництва не дозволяють повністю задовольнити потреби споживачів. За його словами, ситуація нагадує період, коли країна вже відчувала нестачу крупи, за винятком неврожайного 2019 року.

Громовий зазначає: покрити дефіцит можна лише через імпорт. Раніше основними експортерами гречки були Росія, Китай та Україна. Зараз Росія лишається єдиним активним постачальником на зовнішні ринки, Китай переважно імпортує, а власних запасів Україна не має, щоб забезпечити продажі за кордон.

Прямі поставки з Росії заблоковані через війну. Водночас існують альтернативні маршрути: частина продукції надходить через Казахстан. Крупа з Алтайського краю, який виробляє майже половину російської гречки, обробляється на казахстанських підприємствах і вже як місцевий товар потрапляє до українських ринків.

Фахівець прогнозує, що такий імпорт дозволить стримати зростання цін. Очікувана вартість гречки коливатиметься між 60 і 90 гривнями за кілограм, залежно від ринкової кон’юнктури та наявності продукції на полицях.

Джерело: AgroReview

